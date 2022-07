. Senza lo scudetto la maglia dei campioni d’Italia non ha senso perché non ha un’età nè un merito. E’ una maglia nuova qualunque. Un infortunio senza precedentiPerchè questo è il punto: le maglie non crescono come l’erba, vanno pensate e cucite. Se vuoi una maglia i primi di luglio devi programmarla a inizio primavera.. Non poteva in primavera avvalersi dello scudetto. Lo scudetto è da quasi cento anni il marchio di fabbrica del calcio italiano.Come fai a mettere in fattura migliaia e migliaia di maglie se non sai cosa devi scriverci sopra? InfattiLa logica, che è poco figlia dell’ingordigia, avrebbe consigliato di perdere due mesi per avere una maglia aderente alla realtà. In fondo il campionato comincia a Ferragosto.E una brutta figura che frenerà la fiducia di altri sponsor. Complimenti davvero.