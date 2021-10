In questo momento il Milan viene criticato più del Napoli, il Napoli lo considera il suo vero avversario. Uno scudetto lungo sette giornate è un inganno, qualsiasi cosa si pensi o sia accaduta, diventerà sconosciuta da qui alla fine di maggio. Perché allora c’è più Milan adesso? E’ corretto? Direi di sì.Non ha per esempio centravanti e comunque Rebic non segna. E’ atipico Leao che si è riscoperto improvvisamente semplice e continuo.Non sappiamo che nome dargli. Calabria è il terzo in Nazionale, Kjaer è un vecchio difensore europeo elegante, che non ha mai lasciato segni profondi dovunque sia stato, Tonali è under 21, Saelemakers è un miracolo di Pioli, il vero equilibratore del Milan.Per trovare un Milan così anomalo bisogna tornare a prima della Guerra. Quando Milano iniziava a riempirsi di cumenda ma non amava ancora mostrarsi. In 40 anni vinse tre scudetti l’Inter e zero il Milan. Dopo la Guerra Milano e Torino ricostruirono l’Italia e vollero farlo sapere. I Moratti e i Rizzoli si affiancarono agli Agnelli. Poi lentamente arrivò il tempo di Berlusconi.