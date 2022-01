Più che una Supercoppa, Inter-Juve vale un verdetto estremamente importante:. Tutti i riferimenti oggi sono dalla parte dell'Inter. La Juve ha fatto un'ottima partita, ma come avrebbe potuto fare qualunque altra squadra inferiore. E' riuscita a limitare l'avversario, a renderlo spesso confuso: non è un caso che l'Inter abbia tirato poco in porta, ma non è un caso che ancora meno ci sia riuscita la Juventus.Allegri ha trovato il modo di rendere in salita la partita dell'Inter, ma non quello per batterla.. Nella stagione in cui toccava agli allenatori fare la differenza, è quasi strano vedere Inzaghi mettere tutti in fila, mentre non si riesce a vedere molta luce da Allegri, Sarri o Mourinho, fino a ieri giustamente i più grandi. Ci sono partite che accompagnano il tempo a cambiare padroni: in modo semplice e diretto, quello di San Siro è stato il momento.