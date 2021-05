Arriva una notizia che rattristerà diversi utenti della vecchia generazione del web:. Appartenente all’azienda informatica Microsoft, Internet Explorer è stato per diversi anni uno degli strumenti più utilizzati per cercare informazioni e navigare in rete ma dopo anni di ligio servizio verrà abbandonato dalla società, non ricevendo più aggiornamenti sulle proprie funzionalità.La scelta di chiudere il servizio è stata dettata senza dubbio dai progressi nel mondo del web, in particolare con uno sguardo ai motori di ricerca ed alle loro componenti, con le quali il primo motore di ricerca di Windows non era più compatibile e risultava per questo oggi scarsamente utilizzato dagli utenti., per sopperire alle lacune che Internet Explorer possedeva ed al tempo stesso offrendo un servizio che fosse idoneo e funzionale per la normale attività di ricerca sul web.. In ogni caso il browser dovrebbe rimanere attivo laddove sia ancora presente però privo di aggiornamenti e normali funzionalitàNon è il primo caso di chiusure di strumenti storici nel mondo del web a cui si assiste, come l’imminente chiusura di Yahoo Answer, ma in un’era di rinnovamento digitale non si può far altro che assistere a questo passaggio di consegna tra il passato ed il presente.