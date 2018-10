Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.. No, non stiamo annunciando la dipartita di nessuna corona internazionale, ma mutuiamo la celebre frase per dipingere il delicatissimo momento diGli ultimi impegni con lahanno confermato tutte le difficoltà dell'estremo difensore classe '86: disastroso in amichevole con l'Olanda (uscita a vuoto sul primo gol), per nulla decisivo contro la Francia in un match che ha praticamente condannato i tedeschi alla retrocessione in Lega B di Nations League. Ultimi flop che fanno seguito a quelli già rimediati con il, in crisi come il proprio capitano.Il culmine di un percorso di rinascita che non è mai partito da quell'aprile 2017, dalla. Quest'estate è tornato a giocare, ma non è che un lontano parente del muro invalicabile che aveva trascinato il Bayern Monaco sul tetto d'Europa e la Germania su quello del mondo. E anche per lui è arrivato il momento più difficile nella carriera di un campione:Crisi, inevitabile che questa si rifletta anche sul digitale e sugli effetti sono devastanti: statistiche nettamente riviste al ribasso, valore drasticamente crollato.: cifra altissima per un portiere, superata solo da un de Gea in rampa di lancio. Nel nuovo Ultimate Team. Proprio oggi mi è capitato di trovare la sua carta in un pacchetto vinto durante un Draft Online e, avendo impostato la squadra sulla Premier League, sono corso subito a controllare la sua valutazione convinto di poter ricavare un buon gruzzoletto dalla sua cessione da poterlo così reinvestire: niente da fare,Cifra ancora discreta obietterà qualcuno, correttamente, ma si tratta comunque di un deprezzamento notevole e adeguato alla crisi vissuta nella realtà dal portiere.@Albri_Fede90