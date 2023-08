Come quella storia del cacciatore che con un solo proiettile a disposizione deve liberarsi di due leoni, così per la punta che dovrà scegliere l’Inter. Bisogna armarsi di lucidità e sangue freddo. Anche perché, preferendo un giovane che possa rivelarsi top nel tempo. Ma nel frattempo a Inzaghi si chiede la seconda stella ed è comprensibile che, un nome per ogni petalo:che continua a giudicarlo come un azzardo, una scommessa.Un investimento da sgrezzare, che la società non disprezza. Un po’ troppo contropiedista, dal punto di vista di Inzaghi. Anzi, un po’ troppo, solo contropiedista.. Sì, nonostante il rinnovo con l’Atletico, perché comunque la clausola rimane al suo posto e quindi tutto può ancora accadere.e dalla società viene valutato come un investimento a perdere.E poi non guadagna tutti i soldi che invece guadagna Morata. Anzi, l’iraniano arriverebbe in Italia con il decreto crescita e per le casse del club questo sarebbe tutt’altro che un dettaglio. Anche, ma tutto sommato è lo stesso problema di Morata, che però guadagna anche di più., anche se al momento in viale della Liberazione desiderano prendersi qualche altro giorno di riflessione. Giusto per tornare al discorso dei leoni e della pallottola. Non si può sbagliare, forse in questo momento nessuno dei 4 nomi rimasti è perfetto per l’Inter e ognuno, in base alla scelta, si assumerà delle responsabilità.