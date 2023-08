Bento dell'Athletico Paranaense resta nei piani dell'Inter nonostante gli arrivi di Sommer e Audero. Il classe 1999 è molto gradito ai nerazzurri. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'Inter è in pole per prenderlo tra 12 mesi: il brasiliano è un profilo ritenuto pronto e perfetto, grazie alla sua abilità con i piedi, per gli schemi di Inzaghi.