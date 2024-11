Under 21, Italia-Francia 1-0 LIVE: la sblocca il solito Casadei sui assist di tacco di Ambrosino!

AFP via Getty Images

Under 21, Italia-Francia 1-015' Casadei (I)Ambrosino (I)Desplanches; Kayode, Ghilardi, Coppola, Ruggeri; Casadei, Bianco, Ndour; Baldanzi, Gnonto; Esposito. All. Nunziata.Restes; Youte Kinkoue, Magassa, Matsima; Sildillia, Agoume, Bouaddi, Mawissa; Cherki; Kalimuendo, Tchaouna. All. Baticle.La sblocca l'ex Inter, dopo una splendida azione: Ndour scende sulla sinistra, cross in mezzo per Ambrosino che rifinisce di tacco per Casadei, che a tu per tu batte Restes.

Splendida punizione di Cherki, con un tiro a giro neutralizzato bene da Desplanches.Non solo nazionale maggiore.per l'Inel pomeriggio, con la sfida ai pari età dellain scenapresso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli. Gli Azzurrini di Carmine, che hanno già staccato il pass per i prossimi Europei di categoria, tornano in campo per prepararsi al torneo continentale che si disputerà il prossimo giugno in Slovacchia, contro les Bleus di Geraldsubentrato al dimissionario Thierry Henry. Primo dei test, contro una squadra forte che tuttavia ha mostrato qualche criticità, chiudendo al secondo posto nel girone di qualificazione agli Europei, alle spalle della Slovenia, prima della sfida all'Ucraina prevista per martedì prossimo.