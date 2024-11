Getty Images

Almeno un punto per centrare i quarti di finale di Nations League, con un turno di anticipo. L'Italia di Luciano Spalletti affronta, alle 20.45 nella quinta giornata del Gruppo 2 della Lega A, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, il Belgio dell'italiano Domenico Tedesco che, nell’ultima sfida fra le due formazioni, ha fermato gli Azzurri allo Stadio Olimpico sul 2-2, grazie alla rimonta dei Diavoli Rossi in seguito all’espulsione di Lorenzo Pellegrini. Agli Azzurri, primi a quota 10 punti dopo tre vittorie e un pari, basta un pareggio per qualificarsi aritmeticamente alla Final Eight, prima della sfida con la Francia di domenica sera a San Siro, mentre i belgi devono per forza vincere per sperare nella rimonta qualificazione, visto che sono fermi a quota 4 punti in classifica.

Belgio-ItaliaLE FORMAZIONI UFFICIALI:Casteels; Castagne, Debast, Faes, Theate; Engels, Onana; Trossard, Openda, De Cuyper; Lukaku. Ct. TedescoDonnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco; Barella; Retegui. Ct. SpallettiRadu Petrescu (Romania)