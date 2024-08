Undicesimo oro per l'Italia! Guazzini e Consonni eroiche nella Madison (ciclismo su pista)

Redazione Calciomercato

Davanti a tutti, pure a Gran Bretagna e Paesi Bassi, con gli Oranje che ci precedevano proprio nel medagliere per medaglie d'oro.le due italiane che correvano nel(per noi "americana") assume ancora più significato:Incredule le due atlete al momento dell'arrivo, dopo una gara in cui sono uscite alla distanza. La Madison (chiamata così perché tipica del Madison Square Garden in America, da cui l'americana) consiste inLo scopo dell'americana è quello di conquistare più giri possibili sul gruppo, cercando la fuga e rientrando nel gruppo stesso: la classifica sarà infatti stilata in base al numero di tornate completate da ciascuna squadra. A parità di giri, si considerano ai fini della graduatoria i punti conquistati nelle volate intermedie, disseminate nel numero di 5 in ogni gara: per ogni volata vengono assegnati, come nella corsa individuale, 5 punti al primo classificato, 3 al secondo, 2 al terzo e 1 al quarto. In caso di parità sia di giri sia di punti, si terrà conto del piazzamento nell'ultima volata.

I due corridori della medesima squadra possono darsi ripetutamente il cambio nei momenti che ritengono più opportuni, dandosi la mano o afferrando il pantaloncino per aumentare così la velocità.