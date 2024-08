Chi è Sofia Raffaeli, la regina azzurra della ginnastica ritmica che ha fatto la storia a Parigi 2024

Redazione Calciomercato

Semplicemente colei che ha riscritto, cambiato, stravolto la storia della ginnastica ritmica italiana.è una campionessa assoluta e a 20 anni si è già presa la scena che merita, con un bronzo olimpico a Parigi che rappresenta un unicum nei medaglieri azzurri. Nata a Chiaravalle, in provincia di Ancona, il 19 gennaio 2004, ha iniziato a praticare ginnastica artistica all'età di quattro anni e all’età di sette anni è passata alla ginnastica ritmica. Brillante già a livello juniores,dimostrando tutte le sue qualità.

, è campionessa mondiale all-around 2022 e vicecampionessa nel 2023. Nel 2019 ha vinto la medaglia d'argento ai campionati mondiali juniores nelle specialità della fune e delle clavette. Un curriculum che a livello nazionale non può vantare nessuna atleta della ginnastica ritmica. E adesso anche una medaglia che è di bronzo, ma luccica come l'oro.– La Raffaeli è considerata una star perché è forte e completa in ogni specialità della ginnastica ritmica.alle Olimpiadi si svolge su un programma che consta di tutti e cinque gli attrezzi presenti nello sport (palla, nastro, clavette, cerchio e fune). Lo strumento preferito di Sofia è la palla, ma la sua bravura le permette di essere competitiva in tutti e cinque. Eccome, se si è visto.

- Le gare di ginnastica ritmica di Parigi 2024 si sono tenute e si terranno ancora alla Porte de la. La tedesca Darja Varfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova erano le antagoniste principali: la prima ha vinto l'oro, mentre l'argento l'ha portato a casa un'altra bulgara, Boryana Kaleyn.