Ci sono rigori e rigori, chiaro. Anche tra quelli che si sbagliano, un conto è farlo in amichevole - l'ultimo quello di Pazzini nel 2009 con l'Irlanda del Nord - e diverso è fallo in una gara di qualificazione al Mondiale. In casa, contro la Svizzera. Al novantesimo.(su sei totali in carriera, QUI tutti i suoi errori).Andando indietro di qualche anno, però,. Quante volte quegli undici metri sono stati decisivi per il destino dell'Italia? Tante, tantissime. Nel bene e nel male. Una sliding door che passa da un dischetto.