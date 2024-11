Unions St. Gilloise-Roma, le pagelle di CM: Pellegrini sprofonda, Svilar tradisce

BELGA MAG/AFP via Getty Images

La Roma non va oltre l'1-1 in Belgio. Altra pessima partita dei giallorossi con Svilar che tradisce la Roma. Male anche Pellegrini e Celik. Tra i peggiori El Shaarawy. Si salva solo Mancini.Moris 5Mac Allister 7Burgess 6Sykes 6Niang 6Khalaili 5,5Vanhoutte 6Sadiki 6Machida 6Fuseini 6Ivanovic 6Rodriguez 6El Hadji 6Allenatore: Pognoli 65 – Pochi errori nel primo tempo, poi la frittata nel secondo tempo. Sbaglia l’uscita e regala l’1-1 all’Union Saint-Gilloise. Segna di testa Mac Allister che non è un gigante.7 – Non manca mai e non ha intenzione di lasciare la Roma in un momento così complicato. Sempre attento in difesa e oggi decisivo anche in attacco con il primo gol stagionale

6 – Torna in difesa dopo qualche anno, ma questa volta l’emergenza non c’è. Hummels, però, va fuori per scelta tecnica. È sempre attento e bravo nel chiudere le azioni offensive dell’Union Saint-Gilloise.6 – Braccetto o esterno non cambia nulla: lui gioca sempre. Riposerà solo dopo il Bologna con la pausa per le nazionali. La stanchezza si fa sentire e pr questo spinge poco in avanti. In difesa sbaglia poco.5,5 – Sempre titolare, più per mancanze di alternative che per meriti. Niang è una spina sul fianco e lo mette spesso in difficoltà. Prima della mezz’ora del primo tempo viene anche ammonito per un fallo sull’esterno del club belga

6 – Altra partita da titolare per il francese che gioca un buon primo tempo. Poche disattenzioni in fase di copertura. Da migliorare la precisione nei passaggi (dal 55’ Pisilli 5,5: si vede poco e sbaglia qualche passaggio)6 –Lotta, corre ed è una spina nel fianco della squadra belga. Da una sua grande giocata nasce anche l’occasione per Dovbyk. Senza dubbio il migliore in campo. Poi è protagonista in negativo nell’occasione del gol, ostruisce Svilar nell’uscita.5,5 – Torna titolare dopo un mese ma il vero faraone ancora non si vede. Pochi guizzi e dribbling riusciti. Anche Juric si aspetta qualcosa in più (dal 79’ Zalewski SV)

5,5 – Riposano quasi tutti i big tranne lui. La prima occasione per la Roma capita sul suo piede: tiro al volo di destro che però viene bloccato dal portiere avversario. Nella ripresa serve l’assist per Mancini. Nel complesso la sua prestazione è incolore, ancora una volta6 – È l’uomo di coppa per Ivan Juric: quarta partita da titolare in Europa League. Si fa vedere scaldando i guantoni a Moris nel primo tempo poi ad inizio ripresa trova il palo (dal 79’ Soulé SV)5 – Altra occasione dal 1’ in Europa dopo quella in Svezia contro l’Elfsborg. L’uzbeko, però, sembra un pesce fuor d’acqua. Dopo pochi minuti, prende anche un cartellino giallo per aver commesso un brutto fallo dopo aver perso palla. Incide pochissimo davanti (dal 55’6: entra e cambia la Roma. Tiene diversi palloni e dà profondità alla squadra)

(All.) 5 – La panchina scotta e la Roma non va oltre l’1-1. Un’altra pessima prestazione per i giallorossi. Juric sempre più a rischio esonero.