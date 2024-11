Union Saint-Gilloise-Roma LIVE dalle 18.45: gioca Shomurodov, fuori Dybala e Soulé

AFP via Getty Images

Con un perfetto equilibrio di una partita vinta, una pareggiata e una persa, la Roma si presenta alla quarta giornata di Europa League con l'obiettivo di conquistare i tre punti per cercare una svolta in una stagione che si sta facendo sempre più complicata., soprattutto dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato contro il Verona. Nella sfida di oggi alle 18.45 in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise l'ex tecnico del Torino si gioca molto del suo futuro.

: Moris; Mac Allister, Burgess, Sykes; Niang, Khalaili, Vanhoutte, Sadiki, Machida; Fuseini, Ivanovic.: Pocognoli: Svilar; Mancini, Cristante, Angelino; Celik, Koné, Le Fée, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini; Shomurodov.: Juric.