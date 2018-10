, con un programma di 20 settimane, si svolgerà la, ovvero il "", realizzato da Università degli studi di Parma e Università degli studi di San Marino.in aula ad assistere alle lezioni completando il proprio percorso di conoscenze e specializzazione in sport business.e che come in passato potranno sfidarsi nelle prossime settimane inaggiudicandosi il prestigioso voucher. La sfida è aperta a tutti i nostri lettori!, ventiduesima edizione del master internazionale di primo livello in Strategia e Pianificazione degli Eventi e degli Impianti sportivi.Quando presi la decisione di mettermi alla prova con l’iniziativa ero ancora uno studente universitario iscritto al secondo anno della laurea magistrale in Economia Aziendale; già allora seguivo i social media del masterSport, individuato come percorso formativo essenziale per coniugare i miei interessi e studi in materia economica con l’altra grande passione: lo sport, declinato sugli aspetti gestionali e organizzativi delle aziende sportive. L’iniziativa era strutturata sulla realizzazione di due articoli su temi fortemente differenziati tra loro: il primo prevedeva di analizzare la situazione del sistema calcistico italiano nell’ottica del recupero di competitività internazionale; il secondo di ideare un evento sportivo per la promozione del brand “Calciomercato.com”. Presi entrambe le prove con massima serietà, ben conscio dell’importanza del premio in palio e, dopo qualche giorno di attesa e qualche telefonata, mi comunicarono che avrei partecipato al masterSport 2018.e mi hanno permesso di comprendere ed analizzare la complessità gestionale ed organizzativa che si cela dietro le aziende del settore: dalle strategie di marketing al budget, dall’importanza dei Digital media all’analisi economica fino ad arrivare al fenomeno degli eSports e alle numerose testimonianze in aula dei professionisti del settore. Tutto questo all’interno di un contesto che mi ha permesso di conoscere ragazzi che condividevano le mie stesse passioni e prospettive, lavorando in gruppo ai numerosi Project work che si aggiungevano alle ore di lezione giornaliere. Ma le cose che ricordo con più affetto ed emozione sono le visite agli Stadi e ai Palazzetti, i tre giorni a Roma per la finale di Tim Cup e per gli Internazionali BNL d’Italia ed infine la partecipazione come volontario al KickOff 2018 a Coverciano, sentendomi parte di un mondo che, prima di cominciare questo percorso, avevo vissuto solamente da spettatore.L’esperienza del master è stata estremamente gratificante e ricca dal punto di vista dell’impegno, delle attività e dei contenuti che nel corso del tempo ho cercato di apprendere al meglio; il percorso intrapreso mi ha fatto comprendere che il mio obbiettivo professionale è quello di lavorare all’interno dell’area marketing e commerciale di un’organizzazione legata al mondo sportivo".-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --La Testata Giornalistica Calciomercato.com presenta la suaL’iniziativa, riservata solo a persone fisiche di maggiore età, comincerà alle oree terminerà allee consiste nel pubblicare nello spazio http://vivoperlei.calciomercato.comsu temi proposti da Calciomercato.com.Per partecipare, gratuitamente, è necessario diventare membri della communityche avrà. Sarà data comunicazione diretta, sul sito e sui social.L'iniziativa presenta: dalle 15.00 di lunedì 15 ottobre alle 00.00 di venerdì 26 ottobreTema:Effetto CR7 sulla Juventus e sulla Serie A. Descrivi i tre principali argomenti su cui pensi l’arrivo di Cristiano Ronaldo potrà essere decisivo e perché (merchandising, diritti tv, evoluzione orari trasmissione partite, risultati sportivi, ricavi da stadio per tutte le società, evoluzione tecnica…).Occorre scegliere un titolo e inserire nello stesso l’hastag #vaialmastersport: dalle 15.00 di lunedì 5 novembre alle 00.00 di venerdì 16 novembrescrittura di un progetto relativo ad un evento sportivo (settore a cui è dedicato il Master).Tema:I campioni europei di domani saranno in Italia a giugno per Euro 2019 Under 21. Scegli una città tra le sedi del torneo (Bologna, Reggio Emilia, Cesena, San Marino, Udine e Trieste) e proponi un evento “fuori dal campo e dallo stadio” che possa essere di intrattenimento per i tifosi stranieri presenti e per i cittadini della sede del torneo.Occorre scegliere un titolo e inserire nello stesso l’hastag #vaialmastersportI temi saranno diffusi sul sito e sui social network.Qualora vi fossero ritardi nella decisione, sarà comunicato nella stessa giornata nei medesimi spazi.Sarà la Redazione ad avvisare quando pubblicare gli elaborati nella community ed entro quali termini, comunicando assiduamente gli sviluppi del gioco sulla pagina Facebook, Twitter, Instagram, oltre che su www.calciomercato.com I partecipanti accettano che gli scritti siano condivisi sia sui social che su Calciomercato.com, per la natura stessa dell’iniziativa e per scopi di diffusioni della stessa. Non verranno presi in considerazione gli autori che avranno presentato scritti con meno di 400 parole.1)L’autore dello scritto ritenuto ad insindacabile giudizio della redazione giornalisticamente migliore fra quelli pervenuti, avrà accesso in qualità di “Ospite” presso la XX edizione delè un modello ideato per i lettori di Calciomercato.com, semplici appassionati o persone che già operano nel settore del giornalismo sportivo. Questa strada offre la possibilità di avere accesso all'aula e ad alcuni servizi previsti dal corso (visite, accessi agevolati alle strutture, ...). Le principali differenze rispetto al tradizionale percorso da studente sono l'assenza dell'obbligo di presenza, l'assenza dello stage di fine corso, le prove intermedie e finali di valutazione (che sono facoltative). Al termine del corso il partecipante ottiene l'attestato di frequentazione, documento riconosciuto in ambito sportivo.2)Il secondo classificato, scelto dai giornalisti della redazione, avrà la possibilità di uno stage retribuito presso calciomercato.comInformativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 - I partecipanti all’iniziativa letteraria “Vai al masterSport” autorizzano Calcioinfinito srl, proprietario della testata giornalistica Calciomercato.com, al trattamento dei dati personali, al fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi dell’iniziativa. I dati ricevuti non saranno mai ceduti a terzi.In particolare, per la partecipazione, è richiesta l'iscrizione alla community Vivoperlei , a cui fa capo il regolamento della privacy.Il consenso può essere revocato in ogni momento scrivendo una mail a redazione@calciomercato.com L'iniziativa in oggetto non è un concorso a premi in quanto segue la circolare esplicativa del 28 Marzo 2002 dell'articolo 6 n.1 del DPR del 26 Ottobre 2001 n. 430 di cui riportiamo l'estratto:Non si considerano concorsi e operazioni a premio:a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all'autore dell'opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d'opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d'incoraggiamento nell'interesse della collettività;b) le manifestazioni nelle quali è prevista l'assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l'iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest'ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempre che la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall'entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.