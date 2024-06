AFP via Getty Images

è tra le sorprese più dolci di questi Europei. Nel passaggio del turno della sua Georgia, oltre ai gol di Mikautadze e Kvaratskhelia, ci sono anche le sue parate decisive. L'estremo difensore del Valencia, ora si trova ad affrontare proprio la Spagna, che lo ha accolto nel 2021, all'arrivo dalla Dinamo Tbilisi. Intervistato da Marca, Mamardashvili ha dato importanti indizi sul proprio futuro, dicendo anche la sua sugli ottavi di finale e sui propri compagni di squadra. Queste le sue principali dichiarazioni:"Per me la Spagna è la grande favorita per vincere gli Europei. La Georgia, invece, è un paese piccolo, ma con un cuore grande e dobbiamo lottare il più possibile per vedere cosa succede. Abbiamo già disputato una bella competizione. Ora dobbiamo divertirci, lottare e competere. Non dico che vinceremo. Quello che dobbiamo fare è lottare fino alla fine e vedere cosa succede".

"Dobbiamo essere bravi in ​​difesa e cercare di uscire velocemente in contropiede. Davanti abbiamo gente veloce e di qualità. Il 7-1 nelle qualificazioni? Penso che siamo stati sfortunati.""Il più pericoloso? Quasi tutti. Yamal ha tantissima qualità: segna gol, regala assist... Hanno anche, secondo me, il miglior portiere della stagione nella Liga. Dovremo lottare e rimanere concentrati, a questo livello, come fino ad ora.""Mercato? Il mio futuro sarà chiaro prima di dopodomani pomeriggio"."Mikautadze è molto bravo. Penso che anche lui andrà in una squadra molto grande. Kvaratskhelia? Penso che sia meglio di tutta la Spagna".