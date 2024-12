Van Dijk in scadenza ma rilancia: "Amo il Liverpool e il Liverpool mi ama, posso fare 3/4 anni al top"

Getty Images

Ilcapolista in Premier League vola con il tecnico Arne Slot, si compiace della crisi dei due Manchester, City e United, e tutto questo nonostante tre colonne della formazione siano in scadenza di contratto: si tratta di Momo Salah,e Trent Alexander-Arnold.Il difensore e capitano olandese dei Reds, Van Dijk, 33 anni, ha concesso un’intervista ad Amazon Prime Video, contenuto che sarà disponibile integralmente prima della partita Liverpool-Leicester, nel Boxing Day.. Amo i tifosi e i tifosi mi amano: questa è una base eccellente per ottenere successi. A mio parere,Vedremo cosa ci riserverà il futuro", le parole del centrale che ha vinto la Champions League nel 2018 con il club del Merseyside allenato da Jurgen Klopp. 22 presenze, 2 reti e 1 assist in tutte le competizioni in stagione per Van Dijk.

