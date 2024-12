Perché il Boxing Day si chiama così? All'origine del nome del giorno del calcio in Premier League

Getty Images

26 dicembre vuol dire Santo Stefano, e. Lo sapete tutti a cosa ci riferiamo, no? Beh, per quei pochi che per qualche motivo non ne fossero a conoscenza,, ivi compresa la Premier League.Non c'è Natale che tenga: a Santo Stefano oltremanica si gioca, punto. In un primo tempo addirittura si giocava a Natale, ma la difficoltà a spostarsi coi mezzi pubblici verso lo stadio indusse a slittare in avanti di un giorno, anche perché la tradizione vuole anche il 26 come un giorno di generosità e festa.L'usanza del Boxing Day è stata pian piano associata al calcio, con le persone che si riversavano allo stadio nel giorno libero.

Quest'anno, ovviamente, non fa eccezione: la diciottesima giornata di Premier League vede il grosso delle partite, appunto, nel Boxing Day, 8 su 10, per concludere il programma il giorno successivo, il 27, con le altre due.