Getty

Vanoli è a Torino: visita al Filadelfia con Moretti e Vagnati

9 minuti fa



Filadelfia come prima tappa. Paolo Vanoli ha scelto il centro sportivo granata per la sua prima visita in città. Accompagnato dal suo agente e dallo staff, il nuovo allenatore del Torino è stato accolto da Emiliano Moretti e da Davide Vagnati. Una visita, quella allo storico impianto granata rimesso a nuovo nel 2017, che è durata circa un'ora e mezza. Sarà lì che Vanoli, prima della partenza per il ritiro di Pinzolo, dirigerà i primi allenamenti, quando inizierà ufficialmente il raduno granata. I primi giorni saranno decisivi anche per definire le strategie di mercato: Vanoli avrà infatti sotto gli occhi tanti di quei giocatori il cui futuro con la maglia del Torino sembra ad oggi assolutamente in bilico.