Getty Images

“Un fuoriclasse”. Cosìha definitonella conferenza stampa della vigilia di Torino-Napoli. Ma gli elogi al tecnico della formazione partenopea non sono finiti qui, anche perché i due allenatori che domani saranno avversari per molti anni hanno lavorato insieme e sono legati da un profondo legame di amicizia.Facciamo allora un passo indietro nel tempo:e, dopo aver vinto la Premier League la stagione precedente, allarga la propria squadra di collaboratori chiamando a Londra proprio Vanoli, che arrivava da una lunga gavetta alla guida delle nazionali giovanili ed era stato nello staff di Gian Piero Ventura in Nazionale. Da quel momento i due iniziano a lavorare a stretto contatto e Vanoli seguirà poi Conte anche

, non a caso il modulo base delle sue squadre è sempre stato quelcon cui Conte faceva giocare proprio la sua Inter. Ma le similitudini tra i due non sono solamente tattiche ma riguardano principalmenteche entrambi hanno.durante la settimana. Nel novembre del 2021 Conte è stato chiamato alla guida delma in quel momento le strade trai due si sono separate: nonostante l’allenatore pugliese avrebbe voluto avere ancora nel suo staff Vanoli, l’attuale tecnico del Torino decise di mettersi in proprio e pochi mesi dopo firmò con loUn’esperienza, quella in Russia, durata però poco a causa del conflitto scoppiato in Ucraina: dopo la rescissione con lo Spartak, Vanoli è tornato in Italia, al Venezia, e ora sta vivendo la sua prima esperienza da allenatore in Serie A, proprio al Torino.