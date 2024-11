Vanoli: "Voglio un Toro coraggioso come quello del 3-2 in 3 minuti. Adams? Proveremo a recuperarlo"

Getty Images

Alla vigilia del derby, Paolo Vanoli ha presentato la partita in conferenza stampa contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Il gruppo sta molto bene, stiamo vivendo una bellissima settimana sapendo l'importanza di questa partita. L'indicazione principale? Il silenzio. Quando prepari un derby è bello sentire la carica che c'è intorno, le motivazioni le trovo da solo. Per me è una prima volta speciale"."Assolutamente sì, davanti a noi abbiamo la fortuna di vivere il presente, vivere queste sensazioni che si provano poche volte. I ragazzi hanno voglia di vivere qualcosa di speciale".

"Ha avuto una piccola elongazione, fino all'ultimo proveremo a portarlo con noi. Se non ce la farà Adams abbiamo più alternative: Njie, Karamoh o Vlasic dietro la punta"."Come ho sempre detto, stiamo facendo un percorso. Il lavoro ha pagato e adesso dobbiamo esser bravi nel migliorare sia l'aspetto singolo che collettivo"."E' stata una settimana particolare, l'ho vissuta con tutto lo staff, i magazzinieri, lo chef, è stato bello anche sentire i loro racconti".

"Il derby lo si affronta con lucidità e passione. Mente lucida e cuore caldo, poi all'interno della partita bisogna saper affrontare tutti i momenti della partita"."Ho la fortuna di poter scegliere chi mettere anche in base alle caratteristiche degli avversari, poi ci vuole anche la continuità. Bisogna migliorare individualmente, perché questo migliora il collettivo. Però in fase di possesso e di non possesso bisogna essere squadra. L'errore nei 90 minuti ci può stare, dipende da come reagisci poi alla sconfitta".

"È un grande segnale. Ci siamo fatti una promessa all'inizio con i tifosi, loro mi avevano promesso di essere sempre vicino alla squadra e l'hanno mantenuto. Io gli avevo promesso massimo impegno e anche questo penso che sia sempre stato mantenuto"."Da quando sono arrivato cerco di trasferire la storia di questa società. Il bello di questa settimane è sentire l'emozione che arriva da loro".

"È stata costruita una squadra funzionale al progetto dell'allenatore, hanno sugli esterni giocatori bravi nell'uno contro uno. La Juventus ha qualcosa in più per questo dobbiamo affrontarli di squadra. Dobbiamo avere coraggio di scrivere una pagina che possa essere ricordata e questo va oltre la tattica"."C'è un derby che il Toro perdeva 2-0. Sul gol di Rossi dell'1-0 ci fu un'ingenuità difensiva grossa, poi un rigore. Dopo il 2-0 ho visto un Toro in difficoltà che piano a piano ha reagito ed è andato a vincere in tre minuti. Questo video forse lo farò a vedere ai miei giocatori, perché vorrei vedere quel coraggio".

"Lavoro quotidianamente su tutti gli aspetti che posso migliorare"."Il riposo è solo per quelli che sono obbligati, come Zapata"."Sì"