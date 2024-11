AFP or licensors

Thiago Motta spiega il "caso" Douglas Luiz: "Ho provato a forzare coi medici, ma ha sentito dolore"

18 minuti fa



In casa Juventus è scoppiato nuovamente il caso Douglas Luiz con l'allenatore italo-brasiliano Thiago Motta che ha confermato in conferenza stampa come il centrocampista ex-Aston Villa non sarà a disposizione in vista della gara di domani che vedrà i bianconeri affrontare il Torino nel derby cittadino.



Douglas Luiz era tornato ad allenarsi il giorno prima della sfida pareggiata in Champions League contro il Lille in cui era stato convocato. Oggi però ha sentito nuovamente dolore e ha spinto lo staff medico a toglierlo dalla disposizione dell'allenatore.



Così Thiago Motta ha spiegato in conferenza stampa com'è andata: "Per una richiesta fatta da me, con il Lille è venuto con noi. E' stata una richiesta fatta al giocatore e allo staff medico per provare ad accelerare il suo rientro in campo. Ieri in allenamento non si è sentito al 100% e non lo voglio rischiare, vedremo per le prossime partite".