Veiga, da centrale meno partite che da centrocampista o terzino sinistro. E' l'uomo giusto per la Juventus?

Getty Images

Mettiamola così:è ancora una promessa che deve dimostrare tutto il suo potenziale. Arrivato alla Juve, dove resterà per i prossimi 6 mesi, per Giuntoli è una scommessa particolare.Nonostante abbia totalizzato solo 119 presenze in carriera, incluse quelle nelle formazioni giovanili, il suo profilo ha però attirato l'attenzione dello Sport Director, che ha colto l'opportunità di portarlo a Torino. Che il ragazzo abbia qualità interessanti, è fuori discussione. Ma una domanda resta: quanto potrà incidere in un club come la Juve?

Veiga ha principalmente giocato come centrocampista centrale, un ruolo che si inserisce perfettamente nella situazione attuale della Juventus, spesso in difficoltà nel gestire il gioco da dietro. Nelle sue 42 partite da mediano, ha segnato persino 6 gol, ma il suo contributo offensivo potrebbe essere limitato in un contesto tattico molto diverso.sia con il Chelsea che con altre squadre come Basilea e Augsburg.

Veiga è senza dubbio un giocatore moderno, cioè in grado di fare tanti e diversi ruoli. Però, pure qui: se l’obiettivo della Juventus era quello di portare un centrale che potesse dare un apporto immediato alla causa, Veiga potrebbe non essere il profilo più pronto, soprattutto considerando la sua scarsa esperienza nel ruolo.Intanto, oggi visite e firma. Da domani il primo allenamento. E con l'Empoli potrà subito scendere in campo...