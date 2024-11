Getty Images

Venezia, cambio nella formazione iniziale col Parma: gioca Nicolussi Caviglia al posto di Doumbia

21 minuti fa



Il Venezia segnala un cambio nella distinta per la gara del 12esimo turno di campionato contro il Parma al Penzo: inizialmente doveva giocare Doumbia, invece dopo il riscaldamento risulta titolare Nicolussi Caviglia. L'ex Juventus, inizialmente annunciato in panchina, è al proprio posto accanto a Duncan e dietro ai trequartisti Busio e Oristanio.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Svoboda, Idzes, Haps; Candela, Duncan, Busio, Ellertson, Nicolussi Caviglia; Oristanio, Pohjanpalo. All.: Di Francesco.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Hainaut, Leoni, Delprato, Valeri; Keita, Sohm; Mihaila, Man, Cancellieri; Benedyczak. All.: Pecchia.