Il Venezia viene da una striscia di sei punti nelle ultime cinque partite. La squadra di Eusebio Di Francesco sembra essere un po' in ripresa, ma per ambire alla salvezza ha bisogno di gol. Dal mercato invernale dovrà arrivare un attaccante e il nome più caldo, in queste ore, è quello di Andrea Belotti.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport l'attaccante del Como sarebbe l'obiettivo principale per il reparto offensivo. Conosce la Serie A e, con i lagunari, ha giocato appena sette partite su 12 dal primo minuto, raccogliendo un totale, in Serie A, di 572 minuti con due gol. Il Venezia, che cerca delle alternative valide a Oristanio e Pohjanpalo, lo ha puntato e potrebbe dargli l'opportunità di riscattarsi dopo stagioni difficili tra Roma, Firenze e Como.