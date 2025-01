Como, chi è e come gioca Caqueret: ha eliminato la Juventus di Sarri dalla Champions League

Regista davanti alla difesa di piede mancino, classe 2000, è il quarto volto nuovo regalato all’allenatore spagnolo dalla proprietà indonesiana in questa finestra di mercato partita ad altissimi ritmi per la formazione lariana.E pure una discreta esperienza in campo internazionale.Maxence Caqueret nasce in uno dei vivai migliori del calcio francese e dell’intero panorama europeo, quello dell’Olympique Lione.Dovrà attendere il novembre dello stesso anno per la sua prima apparizioni in Ligue 1, nella quale fornisce peraltro un assist per gol di Cornet, mentre la prima rete ufficiale - sempre in Coppa - è del 4 gennaio 2020. Con la maglia dell’OL ha disputato un totale di 184 partite e ha messo a segno complessivamente 7 gol.nella finale di Saint Denis andata col risultato di 2-1 alla squadra di Luis Enrique, nel giorno dell’ultima apparizione di Kylian Mbappé. Nella stagione in corso, dopo una partenza incoraggiante, è sparito progressivamente dalle rotazioni della prima squadra, scendendo in campo in appena 8 occasioni in campionato (l’ultima da titolare è del 20 ottobre scorso), 4 in Europa League e una in Coppa di Francia.Caqueret vanta pure una discreta esperienza a livello europeo, alla luce dei 12 gettoni totali in Europa League e delle 3 partite didisputate nella stagione- con Rudi Garcia allenatore -Prima di estromettere ai quarti il Manchester City di Guardiola e fermarsi solo in semifinale, per mano del Bayern Monaco poi trionfatore in quell’edizione. Ha disputato pure 24 partite (con 4 reti all’attivo) con la selezione Under 21 della Francia, mentre non ha ancora esordito con la nazionale maggiore.Nel sistema di gioco del Como di Fabregas,, al fianco di Enghelardt e di uno tra Da Cunha, Sergi Roberto e Braunhoder,, come in occasione dell’ultimo impegno di campionato contro il Lecce.