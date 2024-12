GETTY

Venezia, Di Francesco: "Con la Juve avevo perso al 95°…, andrò da Sant'Antonio"

Cristian Giudici

un' ora fa



L'allenatore del Venezia, Eusebio Di Francesco ha dichiarato dopo il pareggio per 2-2 in casa della Juventus: "L'anno scorso a Torino ho perso al 95° col Frosinone, oggi ho pareggiato. Credo siano 2 punti persi, non siamo stati furbi a gestire il finale, ci è mancata malizia. Può succedere l'episodio del rigore, non siamo stati abbastanza coraggiosi nel salire e siamo rimasti troppo bassi. Peccato".



"Siamo ultimi in classifica, immeritatamente, ma oggi non abbiamo vinto solo per colpa nostra. La società riconosce il mio lavoro, ci mancano dei particolari che dobbiamo migliorare. Evidentemente mi merito la sfortuna, andrò a Padova da Sant'Antonio. Al di là delle battute, faremo tutto il possibile. Abbiamo giocato le nostre migliori partite in casa di Inter e Juventus? Vi invito a guardare le nostre gare in casa con Lecce e Parma, anche a Roma. Stiamo pagando inesperienza e ingenuità".