Venezia, Di Francesco: "Passivi e arrendevoli, non può succedere a una squadra che deve salvarsi"

GETTY

Eusebio, allenatore del, ha parlato a Dazn dopo il ko di, queste le sue parole."Abbiamo creato tante situazioni pericolose nel primo tempo, ribattendo colpo su colpo.il primo è stato molto cercato da Ndoye., per il mordente, per la cattiveria, per la ricerca del gioco. Siamo stati, questo non deve succedere a una squadra che lotta per la salvezza"."Potrebbe essere vero, anche se abbiamo preso il primo gol che eravamo schierati sotto palla. Il secondo rigore è stata una grandissima ingenuità, era una palla nostra netta e non siamo riusciti a metterla fuori. Tutto quello che ho provato a cambiare non è stato sufficiente.Dobbiamo lavorare sullache abbiamo mostrato tante volte. Nel secondo tempo siamo stati troppo arrendevoli e non possiamo permettercelo".

Da questa difficoltà dobbiamo venirne fuori,. Lavorerò tantissimo su quest'aspetto. Oggi non m'interessa il sistema di gioco, ma guardare al risultato con maggiore importanza. Ora bisognadi questo secondo tempo e ripartire".