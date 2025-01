Venezia-Empoli, le pagelle di CM: Esposito da record, Stankovic decisivo su Colombo

Getty Images

VENEZIA-EMPOLI 1-1

VENEZIA

Stankovic 7: salva due volte il Venezia con due miracoli. Nel primo tempo vola su Maleh, nella ripresa dice no a Colombo in uscita bassa.

Altare 6: nessuna sbavatura nonostante l'ottima giornata di Esposito

Idzes 6,5: si guadagna la sufficienza piena con il salvataggio miracoloso su Colombo nel primo tempo.

Sverko 5,5: fatica a tenere la marcatura su Colombo

Zampano 5,5: soffre le iniziative di un Pezzella in ottima forma.

Ellertsson 5: ha talento, ma oggi proprio non si è visto.

Nicolussi-Caviglia 6,5: è il cervello della squadra di Di Francesco. Grandi giocate in mezzo e pochissimi errori.

Busio 6: si sacrifica molto in copertura.

Carboni 5,5: Di Francesco sceglie la sua spinta a sinistra, ma si fa vedere troppo poco.

(Dal 65’ Andersen 6: pensa più a coprire che ad attaccare).

Oristanio 6,5: sempre nel vivo del gioco. Esce per un problema al flessore.

(Dal 69’ Yeboah 6: porta vivacità, ma i compagni non lo assistono abbastanza)

Pohjanpalo 6: segna un gol molto fortunoso e fa poco altro.

All: Di Francesco 6: quarto punto in tre partite per il Venezia. Cagliari raggiunto al terz'ultimo posto in attesa della partita di Monza.

EMPOLI

Vasquez 4: regala il gol a Pohjanpalo con un errore grossolano. Poi rimedia con qualche uscita, ma quel rinvio sbagliato pesa troppo.

Goglichidze 6,5: sicuro nella marcatura di Pohjanpalo.

Ismajli 6,5: ormai è la certezza di questo Empoli che non concede niente.

Viti 5,5: soffre la vivacità di Oristanio. Ha un po’ di respiro solo quando il rivale esce per infortunio. (Dal 79’ Cacace sv).

Gyasi 6: Carboni non spinge quasi mai, ma lui si fa trovare sempre nella posizione giusta. (Dal 79’ Sambia sv).

Anjorin 7: tutte le azioni pericolose dell’Empoli passano da lui. Trascina la squadra finché ne ha. (Dall'82' Henderson sv).

Grassi 5,5: qualche errore di troppo in impostazione.

Maleh 6: lavora molto in copertura. Stankovic gli nega il gol nel primo tempo con un miracolo.

Pezzella 6,5: il gol del pareggio nasce da suo lancio per Colombo. Mette in difficoltà Zampano. (Dall’88’ Marianucci sv).

Esposito 7: settimo gol del suo campionato, il quinto da dicembre, più di chiunque altro nello stesso periodo. Finalmente sta sbocciando il suo talento: non aveva mai segnato così tanto in campionato e siamo solo a gennaio. (Dall’88’ Ekong sv).

Colombo 6: grande giocata sulla rete di Esposito, ma pesano i due errori davanti alla porta. Prima Idzes, poi Stankovic, nella ripresa, gli negano il gol.

All: D'Aversa: le parate di Stankovic gli negano la vittoria. Qualcosa da recriminare per un secondo tempo non sullo stesso livello del primo.