Brutte notizie per il Venezia dalla partita contro l'Empoli. Al 69', sul risultato di 1-1 in visrtù dei gol di Pohjanpalo e di Sebastiano Esposito, il tecnico Eusebio Di Francesco ha dovuto sostituire Gaetano Oristanio per un problema al flessore sinistro. Al suo posto dentro Yeboah.

In questa stagione Oristanio è stato uno dei grandi protagonisti del Venezia, con due gol in 18 partite. Prima del problema muscolare che, si spera per il Venezia e per il giocatore, possa essere di lieve entità.