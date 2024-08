NurPhoto via Getty Images

Venezia, infortunio per Pohjanpalo: ecco cosa si è fatto e quando torna

9 minuti fa



Brutta notizia in casa Venezia durante l'amichevole contro l'Utrecht, gara che gli arancioneroverdi hanno vinto per 2-1. Nel primo tempo l'attaccante Joel Pohjanpalo è uscito infatti per un acciacco fisico, toccandosi dolorante la gamba sinistra: il finlandese è stato sostituito da Gytkjaer. TuttoVeneziaSport.it - riporta di come l'ex Bayer abbia accusato un problema muscolare con il club che ha comunicato che seguiranno accertamenti per capire l'entità dell'infortunio, che dovrebbe tenerlo fuori per almeno due settimane.