Venezia-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Venezia-Inter in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

la prima nel girone di ritorno. Dopo il derby perso 3-2 in rimonta contro il Milan nella finale della Supercoppa italiana a Riyad in Arabia Saudita,, ma devono recuperare due partite con Fiorentina in trasferta e Bologna a San Siro (in calendario mercoledì prossimo).con 14 punti. Nei 35 precedenti l'Inter ha vinto 22 volte, con 6 pareggi e 7 sconfitte.Arbitra Piccinini, assistito da Berti e Vecchi con Feliciani quarto uomo, Paterna e Guida al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Zampano da una parte e Dumfries dall'altra. Nel prossimo turno di campionato il Venezia gioca a Parma, l'Inter (dopo il recupero infrasettimanale col Bologna) riceve l'Empoli sempre a San Siro.Partita: Venezia-Inter.Data: domenica 12 gennaio 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 15:00.Canale tv: DAZN.Streaming: DAZN.VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Pohjanpalo, Oristanio. All. Di Francesco.INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.- Di Francesco deve ancora fare a meno degli infortunati Svoboda, Crnigoj e Duncan (ex nerazzurro come Carboni e Oristanio, entrambi pronti a giocare titolari). Simone Inzaghi recupera Pavard almeno per la panchina, ma perde molto probabilmente Mkhitaryan: indisponibile al pari di Bisseck, Calhanoglu e Correa oltre al terzo portiere Di Gennaro.- Venezia-Inter è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".- L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.- La telecronaca di Venezia-Inter è affidata a Edoardo Testoni, con commento tecnico di Valon Behrami.