nella 20esima giornata di, con l'obiettivo di tornare alla vittoria dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Per la squadra diil successo consentirebbe di superare l'Atalanta al secondo posto in classifica, in attesa che i recuperi delle partite rinviate ristabiliscano la parità nel numero di gare disputate. In Laguna arriva un'Inter alle prese con qualche acciacco fisico, priva degli. Dall'altra parte c'è il, penultimo in classica con 14 punti e a caccia di un successo di prestigio e di punti preziosi per la lotta salvezza. Sono 27tra Inter e Venezia, con un bilancio di 15 vittorie per i nerazzurri, 6 pareggi e 6 successi arancioneroverdi, cinque di questi ottenuti allo Stadio Pier Luigi Penzo. Oggi tutti in campo alle 15,

35 Stankovic; 4 Idzes, 33 Sverko, 15 Altare; 7 Zampano, 6 Busio, 14 Nicolussi Caviglia, 97 Doumbia, 77 Ellertsson; 11 Oristanio, 20 Pohjanpalo.A disposizione: 1 Joronen, 23 Grandi, 5 Haps, 9 Gytkjaer, 10 Yeboah, 17 Conde, 19 Bjarkason, 21 Sagrado, 31 Chiesurin, 79 Carboni, 80 El Haddad. Allenatore: Eusebio Di Francesco.1 Sommer; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 10 Lautaro.A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 8 Arnautovic, 9 Thuram, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 28 Pavard, 32 Dimarco, 42 Palacios, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

: Piccinini: Paterna e Guida