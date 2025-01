Marotta: "Frattesi non ha chiesto all'Inter di essere ceduto. Se qualcuno lo fa, è giusto valutare"

Il presidente dell'Beppeha parlato a Dazn prima della prima giornata di ritorno di Serie A in casa del Venezia:"Questa è una squadra matura, purtroppo non si può sempre vincere. Oggi è un test importante, i nostri professionisti sono pronti a dare questo cambio di rotta. Usiamo una massima frequente in questi casi: chi perde spiega. Ci siamo spiegati e abbiamo trovato delle soluzioni e delle motivazioni diverse".- "Non ha chiesto assolutamente di essere trasferito, noi non vogliamo vendere nessuno ma è chiaro che possono arrivare delle richieste. Nel momento in cui uno manifesta interesse, è giusto valutare, ma al momento non posso dire che lui vuole andare via".

- "Ausilio e Baccin lavorano fin dal primo giorno di ritiro per portare qua elementi che facciano al caso nostro. Ci saranno avvicendamenti ma non una rivoluzione, abbiamo una rosa competitiva. A nostro giudizio si tratta di un'attività di ordinaria amministrazione".