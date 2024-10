Venezia, le pagelle di CM: Oristanio migliore in campo. Altro disastro di Joronen

Getty Images

Joronen 4: nel primo fa il suo, ma nel finale commette una ingenuità che costa caro per il Venezia. Il vero problema però è che non è la prima.Sverko 6: a tratti fa vedere grandi interventi difensivi. Soffre soprattutto nel secondo tempo.(dal 40' s.t. Raimondo: s.v.)Svoboda 6,5: tiene in piedi la difesa quasi da solo. Lotta e gioca bene d'anticipo.Idzes 6: una serata da alti e bassi. Forse meglio in fase di ripartenza.Candela 5,5: bene nel primo tempo, mentre nella ripresa commette troppi errori di sufficienza.Doumbia 5: sparisce dietro le maglie avversarie a centrocampo. Tocca pochi palloni e si smarca davvero poco.

(dal 16' s.t. Ellertsson 6,5: molto più attivo e nel vivo del gioco del compagno. Si fa spesso vedere anche in area di rigore avversaria.)Nicolussi Caviglia 6,5: ci mette il suo per cercare di portare a casa il risultato. Suo l'assist del momentaneo vantaggio.Haps 5,5: tanta corsa ma gli manca sempre l'ultimo passaggio.(dal 16' s.t. Zampano 6: prova a dare più spinta offensiva.)Oristanio 7: il migliore dei suoi. Lotta e si rende pericoloso su più fronti. Suo il gol del momentaneo vantaggio.(dal 29' s.t. Yeboah: s.v.)Busio 6: un poco più sotto tono rispetto alle scorse uscite, ma comunque nel vivo del gioco.

Pohjanpalo 6: fa tanto lavoro sporco a servizio dei compagni. Poco pericoloso sotto porta.(dal 34' s.t. Gytkjaer: s.v.)All. Di Francesco 5,5: Venezia che prova a costruire azioni pericolose ma che non riesce ancora a concretizzare come dovrebbe. Di nuovo rimontato per errori dei singoli.