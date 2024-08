Venezia, le pagelle di CM: Pohjanpalo fatica, Joronen para quasi tutto

AFP/Getty Images

: è prodigioso nel primo tempo quando si oppone al rigore in movimento di Adams. Non può invece nulla sul colpo di testa di Coco che permette al Torino di vincere la partita.sempre concentrato, è il più lesto di tutto quando, dopo la super parata di Joronen su Adams nel primo tempo, allontana il pallone che ballava davanti alla linea di porta riuscendo ad anticipare Lazaro e evitare il gol del Torino.è bravo a contenere un cliente scomodo come Zapata ma riesce a limitarlo al massimo e non gli permette mai di rendersi pericoloso.

: sempre attento in fase difensivo, fa valere il suo fisico e non concede praticamente nulla agli attaccanti avversari.(Dal 31’ s..tbuona la sua prova sulla fascia destra, dove vince il duello con Sosa. Contiene bene l’avversario e, quando ne ha la possibilità, si spinge anche in avanti con pericolosità.fa valere i suoi muscoli in mezzo al campo e riesce a recuperare diversi palloni. Prezioso.: sfortunato il centrocampista che è costretto a lasciare il campo nel secondo tempo per crampi. Nel primo tempo Milinkovic-Savic è costretto a superarsi per due volte per negargli il gol. È uno dei migliori nel Venezia.

(Dal 18’ s.t.: entra bene in partita ed è anche pericoloso in fase offensiva): attento in fase difensiva a non concedere nulla agli avversari. Si vede però poco in fase offensiva.quando si accende riesce a creare più di un insidia alla difesa del Torino. Con la sua tecnica riesce spesso a saltare l’avversario e a creare la superiorità numerica ma non sempre la scelta finale è quella giusta.(Dal 31’ s.t.: non sempre fa la scelta giusta quando ha la palla tra i piedi e non sfrutta bene alcune possibili ripartenza del Venezia.

: fino all’ultimo è stato in ballottaggio con Gytkjaer perché non al meglio della condizione, la scelta di Di Francesco è ricaduta sul finlandese che però non ha convinto. Poco lucido con la palla tra i piedi e mai pericoloso.(Dal 31’ s.t.: il suo Venezia quest’oggi avrebbe certamente meritato di più. Ha creato diverse occasioni e ha concesso poco agli avversari che hanno sfruttato un angolo nel finale.