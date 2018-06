Marco Modolo, difensore del Venezia, è intervenuto a Sky Sport al termine del match vinto contro il Perugia (3-0 il risultato finale):



Hai chiuso il match con il tuo gol.

"Il Perugia mi porta fortuna, era importante fare risultato senza pensare ai due risultati su tre. Abbiamo saputo soffrire, non abbiamo preso gol. Ora mercoledì arriva il Palermo".



C’è un sogno che si chiama serie A.

"Io sono nato a 30 km da Venezia quello che sta accadendo è qualcosa di speciale che mi porterò dentro tutta la vita. Tre anni fa lo stadio era semivuoto, siamo arrivati dopo due anni e mezzo che è pieno. È una curva fantastica".



Oggi eravate tutti con la testa in su per vedere Inzaghi.

"Il merito va a lui, ci mette il cuore. Prima della partita ci ha detto di guardarlo, anche con l’assenza del mister abbiamo fatto una buona partita".