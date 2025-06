Inter, tutto su Hojlund. Ma a due condizioni

Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

Con Ange-Yoan Bonny del Parma sostanzialmente prenotato – con la formalizzazione dell'affare prevista dopo il Mondiale per club – il club nerazzurro vorrebbe arrivare ad un altro calciatore offensivo, seppur il torneo negli Stati Uniti servirà per fare le opportune valutazioni su Sebastiano e Francesco Pio Esposito e sul recupero di Valentin Carboni.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneCol sogno Woltemade verosimilmente destinato a restare tale (il bomber dello Stoccarda e dell'Under 21 tedesca costa molto e la concorrenza è spietata),, che ha già ufficializzato Matheus Cunha dal Wolverhampton e continua a puntare Victor Osimhen e Viktor Gyokeres,Il classe 2003, sotto contratto fino a giugno 2028, ha disputato complessivamente 95 partite coi Red Devils, segnando 26 goal., considerando la presenza in rosa anche di Zirkzee oltre agli innesti in arrivo dal mercato.Il campionato italiano e l'Inter gli offrirebbero di entrare nelle rotazioni di Cristian Chivu, nella speranza di catturare maggiormente l'attenzione del ct della sua nazionale Kasper Hjulmand. Al momento, tuttavia, sono almeno due i fattori da tenere in considerazione e che rallentano ogni tipo di ragionamento. Da un lato,Come abbiamo raccontato su Calciomercato.com in questi giorni, il centravanti iraniano vuole restare in nerazzurro per provare a riscattare la prima opaca stagione in Serie A e,Solamente nel caso in cui l'ex Porto cambiasse idea, una volta fatto rientro in Europa dal suo Paese attualmente in guerra, ci sarebbe margine salariale per tentare l'assalto a Rasmus Hojlund. Anche in questa circostanza, tuttavia,in modo da avere più margine temporale per comprendere se andare ad acquisire a titolo definitivo un giocatore ancora di grande prospettiva e che nella sua unica stagione all'Atalanta ha lasciato il segno (10 reti in 34 partite).