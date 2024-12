Getty Images

Venezia: nel mirino un difensore del Monza

53 minuti fa



Il Venezia cerca rinforzi in vista del prossimo mercato di gennaio. Secondo Sky, nel mirino della squadra allenata da Eusebio Di Francesco c'è Luca Caldirola.



Il difensore del Monza (classe 1991 scuola Inter) è in scadenza di contratto al termine di questa stagione. Finora ha raccolto 98 presenze con la maglia del club brinazola, con 3 gol segnati.



In carriera ha giocato anche al Vitesse in Olanda, al Brescia, al Cesena, al Werder Brema e al Darmstadt in Germania prima di tornare in Italia al Benevento.