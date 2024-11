Venezia-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il sabato della dodicesima giornata di Serie A si apre con la sfida tra Venezia e Parma delle 15:00. Uno scontro salvezza per le formazioni di Eusebio Di Francesco, che condivide l’ultimo posto a otto punti con Lecce e Monza, e di Fabio Pecchia, che ha una lunghezza in più. Le stesse di Genoa, Cagliari e Como. Dopo la sconfitta di San Siro, con beffa finale per il gol annullato, il Venezia vuole regalare un’altra gioia ai suoi tifosi dopo il primo successo interno con l’Udinese. Il Parma, invece, non vince dal 24 agosto, conto il Milan: è ancora l’unica vittoria dei ducali.

PROBABILI FORMAZIONI



VENEZIA (3-4-2-1): F. Stankovic; Altare, Svoboda, Idzes; Zampano, Nicolussi Caviglia, Andersen, Haps; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco



PARMA (4-3-3): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Hernani, Keita, Sohm; Man, Bonny, Mihaila. All. Pecchia

Dopo la sconfitta contro l’Inter, nel Venezia potrebbe tornare titolare Busio, insieme a Oristanio alle spalle di Pohjanpalo. Haps è in vantaggio su Ellertsson a sinistra: i due potrebbero giocare insieme, con il primo in difesa al posto di Altare, che finirebbe in panchina.Il Parma ha perso Bernabè almeno fino al 2025 per una lesione di alto grado al flessore della coscia destra. In mezzo, quindi, spazio a Sohm, Hernani e Keita. Tridente in attacco confermato con Dennis Man e Mihaila ai lati di Bonny.La sfida fra Venezia e Parma è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione 'Prime Channels'. Sarà, inoltre, trasmessa in co-esclusiva da Sky, sul canale Sky Sport Calcio.

Venezia-Parma sarà disponibile in streaming tramite app di DAZN, Sky Go e anche su Now TV.La telecronaca di Dazn sarà affidata a Dario Mastroianni, mentre Sky non ha ancora comunicato i telecronisti.