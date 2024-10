Venezia-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Turno infrasettimanale per la Serie A e nella decima giornata di campionato si affrontanoI friulani vogliono confermare il buon momento con due vittorie nelle ultime tre giornate (in mezzo la sconfitta a San Siro contro il Milan) e restare nella parte alta della classifica. I lagunari invece, solo cinque punti conquistati finora, hanno pareggiato nell'ultimo turno contro il Monza, unico punto nelle ultime quattro giornate e cercano una vittoria che manca dal 21 settembre contro il Genoa.Tutte le informazioni su Venezia-Udinese:

: Venezia-Udinese: mercoledì 30 ottobre 2024: 18.30: DAZN: DAZN: Stankovic; Idzes, Svoboda, Haps; Zampano, Duncan, Andersen, Ellertsson, Busio; Oristanio, Pohjanpalo.. Di Francesco.: Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Davis, Lucca.. Runjaic.

- Nel Venezia Haps più di Altare, Nicolussi Caviglia verso la panchina e Oristanio verso una maglia dal 1'. Nell'Udinese Payero in vantaggio su Zarraga, Davis ancora in coppia con Lucca.- La sfida fra Venezia e Udinese sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Venezia-Udinese sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

- La telecronaca di Venezia-Udinese su DAZN è affidata a Luca Farini.