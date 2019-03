Ha il contratto in scadenza nel 2021, il suo futuro sarà però lontano dalla Fiorentina e da Firenze.. Le offerte non mancano, soprattutto dall'estero, ma il centrocampista cresciuto del Nantes ha ottime chance di giocare in Serie A anche il prossimo anno. Come svelato in anteprima da Calciomercato.com il suo agente Mario Giuffrida nei giorni scorsi, a margine di un incontro a Casa Milan per discutere della situazione di Conti, ne ha parlato con Leonardo e Maldini, i quali hanno ascoltato, senza sbilanciarsi. Veretout è stato nel mirino del Milan targato Fassone e Mirabelli, al momento però non è una prima scelta del nuovo corso rossonero, che per il centrocampo ha altri piani e altri obiettivi. Discorso diverso per il Napoli, che considera Veretout un possibile rinforzo in vista della prossima stagione.ma potrebbe 'accontentarsi' di 25 milioni, una cifra che permetterebbe comunque ai viola di centrare una buona plusvalenza (è stato pagato 7 milioni circa dall'Aston Villa). Veretout gradisce la destinazione e aspetta una mossa del Napoli, il quale prima di accelerare deve risolvere alcune situazioni in uscita, tra queste quella legata a Diawara, a caccia di un club che possa garantirgli quella continuità che Ancelotti non può dargli ( attenzione al Milan).