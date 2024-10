getty

Verona, che impatto per Tengstedt, bene anche Frese e Mosquera: la classifica dei minuti impiegati

Redazione CM

un' ora fa



Un buon inizio di campionato quello del Verona, che arriva alla sosta per le Nazionali con un totale di 9 punti conquistati in 7 partite di campionato. Nonostante le cessioni di giocatori di grande calibro come Nolsin e Cabal, Paolo Zanetti è riuscito a inserire fin da subito in gruppo i nuovi acquisti e molti di questi hanno già fatto vedere buoni spunte nelle prime uscite in Serie A. Ecco, quindi, la classifica dei giocatori arrivati in estate che hanno collezionato il maggior minutaggio fino alla sosta.