Lasta cercando rinforzi a centrocampo e, come successo in estate con, potrebbe pescare ancora. Il giocatore in questione è, arrivato in Veneto nel gennaio del 2024, ma salito alla ribalta all’inizio di questa stagione. Lo riferisce lalaziosiamonoi.it., lo ha allenato nei sei mesi dell’anno scorso,E recentemente, a proposito di Baroni, il ragazzo aveva dichiarato: "Per me è stato importante,. Con lui non ho giocato molto, però mi ha sempre dato grande attenzione". Quest’anno, con Paolo Zanetti, è diventato insostituibile, giocando sei partite su sette per tutti i novanta minuti. Le sue qualità hanno contribuito ad attirare l’interesse della Lazio, che ha in Baroni un tecnico capace di lavorare con i giovani come il franco-marocchino.L’Hellas lo aveva acquistatoe ora, secondo Lalaziosiamonoi.it, lo valuterebbeLa Lazio ci sta pensando, anche perché sa che la concorrenza potrebbe crescere da qui a gennaio se Belahyane confermasse le cose buone fatte vedere in questo avvio.