Verona, il mercato entra nel vivo: le operazioni più calde

Dopo la salvezza miracolosa di fine campionato, in casa Hellas è già tempo di mercato, di nomi e di ipotesi che sicuramente terranno compagnia i tifosi gialloblù sino alla fine dell'estate.ecco che in quel di Verona già si sta parlando di trattative che di qui a poco potrebbero partire. Sia ben chiaro: ad oggi la situazione in casa, dato che a livello societario le problematiche non sono del tutto risolte e quindi anche il quadro economico del club deve essere ben definito.

Innanzitutto, partiamo con i giocatori in prestito, per i quali si stanno già attuando le prime decisioni, sia in entrata, che in uscita. I giocatori che devono rientrare tra le mura di casa sono infatti numerosi: Bonazzoli, reduce dalla retrocessione con la Salernitana, dovrebbe tornare a breve aIl futuro di questi giocatori è comunque tutto da scrivere, ma ci si può attendere che la maggior parte di essi verranno piazzati in alte squadre sempre con formule di prestito o con cessioni secche. Sempre lato prestiti, questa volta in uscita, il primo giocatore che ufficialmente non verrà riscattato èvalutazione probabilmente ritenuta troppo alta dalla società, alla luce appunto delle prestazioni avute. Sorte contraria invece quella diRiscatto totale quindi per il giocatore che era arrivato a Verona in prestito dalStessa decisione è stata poi presa per Suat Serdar, che si lega ai gialloblù con un contratto quadriennale fino al 30 giugno 2028, segno di quanto Sogliano creda in questo giocatore.

Alla luce della situazione prestiti e riscatti, il mercato, e quindi il futuro di questa squadra, dipende principalmente da due nomi, quelli forse più importanti di tutta la rosa:sin dalle ultime giornate di campionato molte squadre di serie A. Tra tutte, quelle che si sono mostrate più interessate sonoTanti nomi, ma ancora nessuna vera offerta in termini di denaro. Di sicuro però, qualora il Verona decida di mettere effettivamente sul mercato il giocatore, sarà l'operazione dalla quale potrà avere il maggior indotto in termini di denaro.milioni di euro più eventuali bonus legati alle prestazioni. Insomma un piccolo tesoretto che potrebbe rivitalizzare le casse gialloblù. Dall'altra parte c'è la situazione Baroni, sempre più al centro di una telenovela che corre sul filoneopromossa in Serie A, ma senza troppe certezze. Il sostituto ideale è forse già stato trovato: Paolo Zanetti, l'eroe che in laguna ha portato due anni fa i veneziani in massima serie e poi accasatocosa gradita anche in casa gialloblù. Fatta per l'allenatore, il mercato Hellas potrà davvero entrare nel vivo, così come il suo futuro prossimo.