Getty Images

Perché il Como gioca a Verona

13 minuti fa



Dopo una lunga ricerca, il Como ha trovato una nuova casa. La squadra di Fabregas, neopromossa in Serie A, giocherà le prime tre partite del prossimo campionato allo stadio Bentegodi di Verona. Il comune veneto ha accolto la richiesta da parte dei lariani di indicare lo stadio veronese come impianto alternativo.



Perché il Como deve giocare lontano dal suo stadio, il Sinigaglia? A causa di alcuni lavori di riammodernamento all'impianto lombardo che al momento non ha i requisiti per ospitare partite della massima serie. I lavori sono previsti in estate, ma potrebbero prolungarsi fino a inizio settembre. Qualora dovessero protrarsi ancora, il Como potrebbe giocare più partite al Bentegodi, e non solo le prime tre.