Verona, le pagelle di CM: Belahyane partita esemplare. Lazovic si spegne solo nel finale

getty

Verona-Venezia 2-1Montipò 6: chiamato davvero poche volte in causa, si fa comunque trovare pronto.Tchatchoua 7: partita ad alti ritmi, sempre presente quando chiamato, macina km sulla propria fascia.Magnani 6,5: uomo tutto fare, sfiora anche il gol nel finale.Ghilardi 6,5: buona partita, sempre pronto alla chiusura. Attento anche in fase di ripartenza.(dal 44' s.t. Okou: s.v.)Bradaric 6,5: oltre ad un giallo evitabile, gioca una buona partita. A livello tattico si fa sempre trovare pronto.Duda 6,5: offre spesso assist al bacio per i compagni.(dal 34' s.t. D. Silva: s.v.)

Belahyane 7: prestazione molto buona per il centrocampista gialloblù. Lotta su ogni pallone e si lancia spesso tra le linee.Rocha Livramento 6: alti e bassi in una partita in cui poteva sicuramente fare meglio.(dal 34' s.t. Sarr) 6: buon impatto sulla gara).Mosquera 6,5: gioca bene per i compagni. Uomo assist, manca solamente la gioia del gol.(dal 20' s.t. Kastanos 7,5: entra e decide la partita. Sempre pronto quando chiamato in causa.)Lazovic 6: nel primo tempo meglio, mentre nella ripresa paga la stanchezza.Tengstedt 7: sul gol subito poteva fare di più. Poi però si accende e segna il pareggio dopo poco. Partita giocata con molto carattere e determinazione.

(dal 44' s.t. Coppola: s.v.)All. Zanetti 6,5: Verona che parte molto compassato ma che col passare dei minuti si prende le redini del gioco. Cambi giusti che portano anche al gol vittoria.