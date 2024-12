Verona, le pagelle di CM: Coppola giganteggia. Sarr scatenato. Ghilardi qualche errore di troppo

Getty Images

Montipò 6: partita ben gestita seppure non esente da errori, soprattutto in occasione del primo gol.Dawidowicz 6,5: parte abbastanza compassato, poi però riesce a trovare maggiori spazi anche in fase di ripartenza.Coppola 7: ritrova maggior sicurezza in se stesso. Chiude bene gli avversari e riesce ad imporsi fisicamente. Si regala anche la meritata gioia del gol.Ghilardi 5,5: Bonny dalle sue parti non è un cliente semplice e difatti lo soffre su più occasioni.Tchatchoua 7: partita di grande intensità sia in fase di ripiegamento che di impostazione.

Belahyane 6,5: lotte e corre su tutti i palloni. Fa a sportellate con il centrocampo avversario e tocca numerosi palloni. A volte sceglie forse la giocata più difficile.Duda 6,5: si sacrifica molto per la causa, tralasciando la fase offensiva. Il suo lavoro è comunque prezioso.Lazovic 6,5: anche per lui grande sacrificio. Gli manca soprattutto l'ultimo passaggio.(dal 22' s.t. Daniliuc 6: impatto sufficiente sulla gara.)Suslov 7: partita giocata ad alti ritmi. Si rende pericoloso anche in area di rigore avversaria.(dal 40' s.t. Silva: s.v.)Harroui 6: parte abbastanza bene. Nella ripresa, complice anche la stanchezza, si defila dal gioco dei compagni.

(dal 22' s.t. Mosquera 7,5: entra e segna il gol che si rivelerà decisivo per la vittoria. Oggi in grande forma).Sarr 7,5: per gli avversari è una vera spina del fianco. Legge bene le giocate e si propone con continuità in area avversaria. Segna il gol del meritato raddoppio.(dal 22' s.t. Livramento 6,5: impatto positivo sulla gara. Si dedica soprattutto a tenere alta la squadra. )All. Zanetti 7: Verona che ha una botta di orgoglio e gioca una delle migliori partite del campionato. Dalla panchina arrivano sempre le indicazioni giuste e i cambi sono sempre indovinati.