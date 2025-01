Verona, le pagelle di CM: difesa da brivido. Suslov unico sopra la sufficienza

Getty Images

Verona-Lazio 0-3Montipò 5,5: numerosi palloni arrivano contro la propria porta. Lui fa quel che può.Dawidowicz 5: molte incertezze e marcature troppo larghe lasciate agli avversari.(dal 1' s.t. Livramento 5: impatto sulla gara praticamente nullo. In fase offensiva davvero poca cosa.)Coppola 4,5: lascia voragini per le ripartenze avversarie che prontamente vengono sfruttate al massimo.Ghilardi 5,5: a parte alcune fasi, per il resto tante incertezze. Troppo compassato, non riesce a dare spinta offensiva.Tchatchoua 4: errore enorme che regala il raddoppio agli avversari, figlio di una prestazione assolutamente insufficiente.

(dal 28' s.t. Belahyane: s.v.)Serdar 6: uno dei pochi che prova a fare qualcosa e a farsi vedere anche in area avversaria.Duda 4,5: gara caratterizzata da molto, troppo, nervosismo e poca sostanza. Nel finale viene addirittura espulso per proteste.Bradaric 5: i centrocampisti avversari lo annullano sul nascere. Non riesce a trovare spazio per le sue giocate e viene spesso anticipato nelle sue galoppate offensive.Suslov 6,5: migliore in campo dei suoi, in una gara molto complicata. Prova con la sua tecnica ad aprire gli spazi e a farsi sentire anche in area di rigore avversaria con qualche conclusione che però non trova la porta.

(dal 20' s.t. Kastanos 5: viene fin da subito contenuto bene dai difensori laziali.)Tengstedt 5: parte abbastanza bene ma si spegne contro il muro avversario.(dal 20' s.t. Lazovic 5: non riesce mai a saltare l'uomo e a rendersi pericoloso.)Sarr 5: nessuna azione pericoloso né degna di nota.(dal 28' s.t. Belahyane 6: cerca di fare il suo anche se i compagni non sfruttano le sue giocate. )All. Zanetti 5,5: Verona che soffre soprattutto in fase difensiva. I cambi non apportano quasi nulla alla gara.