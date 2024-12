Verona-Milan, le pagelle di CM: Fofana vende moda, Reijnders è inarrestabile. Chukwueze flop

Getty Images

: la parata nella prima frazione su Suslov alla mezz’ora è un avvertimento al Verona: il portiere francese non è in modalità regali natalizi. Certezza.: impreciso in fase d’impostazione e spesso in difficoltà con l’intraprendenza degli attaccanti di casa. Rimandato. (Dal 43’ st: indossa l’elmetto e va a lottare in trincea. Sia sul gioco aereo che negli uno contro uno a campo aperto. Soldatino.: sta trovando continuità di utilizzo ma anche di rendimento. La Germania, a torto, snobba Malick che meriterebbe più considerazione. Conferma.

: il ragazzo ha personalità, talento, letture e un motore impressionante. Quando parte palla al piede dà sempre l’impressione di poter far male alla difesa avversaria. Apre da terzino e chiude da esterno offensivo. Motorino.: buona prova per uno dei giocatori più apprezzati da Fonseca. Si piazza davanti alla difesa con il chiaro obiettivo di togliere spazio e tempo a Suslov. Diligente.: Yossouf vende moda. La verticale con cui manda in porta Reijnders vale da sola il prezzo del biglietto. Professore.: mezzo voto in più perché l’impegno ci sarebbe anche, ma tecnicamente è un disastro. Lancia Suslov versa la porta del Milan con un retropassaggio folle. Flop. (Dal 25’ st: lotta nel finale di gara)

: Con la rete odierna contro l’Hellas Verona, Tijjani (4 in 15 presenze finora in questo campionato) ha eguagliato il proprio record di gol stagionali registrato nei maggiori 10 campionati europei (4anche nel 2021/22 ma in 33 gare con l’AZ), secondo quanto sottolinea opta. L’arcobaleno della felicità con il quale batte Montipò vale anche per Fonseca. Fondamentale: padre bene ma si vede fermare subito per un problema al flessore. (Dal 32’ pt: ridateci il vero Theo, quello che sta scendendo in campo nell’ultimo mese è una copia sbiadita. Confuso)

: tiene pochi palloni e non calcia mai in porta. Avulso.: la vittoria vale tanto per la classifica ed è anche l’unica cosa da salvare questa sera. La squadra è in difficoltà.